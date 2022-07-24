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Сегодня, 13:08

«Наполи» объявил об уходе Мертенса

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в
Дрис Мертенс.
Фото ФК &quot;Наполи&quot;

«Наполи» объявил об уходе нападающего Дриса Мертенса. У игрока истек срок контракта с итальянским клубом.

Сообщалось, что в игроке заинтересованы «Наполи», «Рома» и «Марсель»

В составе «Наполи» футболист играл с 2013 года. Всего за команду он провел 295 матчей, забив 113 голов. С «Наполи» он дважды становился обладателем Кубка Италии и один раз выиграл Суперкубок Италии. В прошедшем сезоне Мертенс забил 13 мячей и отдал две результативные передачи в 37 матчах за «Наполи» во всех турнирах.

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⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Динамо
Торпедо М

П1

34%

1.58

ТБ 2.5

21%

1.82

ИТБ1 (1.5)

18%

1.65
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Локомотив
Ростов

Х2

23%

1.59

Обе забьют - да

19%

1.70

Х

9%

3.60
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Краснодар 1
Спартак 4
Матч завершен

ТБ 2.5

27%

1.75

ИТБ2 (1.5)

15%

2.02

Обе забьют - да

19%

1.64
Дрис Мертенс
ФК Наполи
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4
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 Лацио 0 0 0 0 0-0 0
6
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7
 Фиорентина 0 0 0 0 0-0 0
8
 Аталанта 0 0 0 0 0-0 0
9
 Верона 0 0 0 0 0-0 0
10
 Торино 0 0 0 0 0-0 0
11
 Сассуоло 0 0 0 0 0-0 0
12
 Удинезе 0 0 0 0 0-0 0
13
 Болонья 0 0 0 0 0-0 0
14
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13.08 19:30
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 - : -
13.08 19:30
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