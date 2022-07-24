«Наполи» объявил об уходе Мертенса

В составе «Наполи» футболист играл с 2013 года. Всего за команду он провел 295 матчей, забив 113 голов. С «Наполи» он дважды становился обладателем Кубка Италии и один раз выиграл Суперкубок Италии. В прошедшем сезоне Мертенс забил 13 мячей и отдал две результативные передачи в 37 матчах за «Наполи» во всех турнирах.