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Сегодня, 00:36

«Венеция» сыграла вничью с «Пизой». Черышев остался в запасе

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Венеция» и «Пиза» сыграли вничью в матче 25-го тура второго дивизиона Италии — 1:1. Встреча прошла на стадионе «Арена Гарибальди».

Защитник Антонио Кандела на 17-й минуте встречи вывел гостей вперед. Его гол стал единственным в первой половине. Хозяевам удалосб отыграться во втором тайме благодаря пенальти, который реализовал Этторе Льоцци.

Российский полузащитник «Венеции» Денис Черышев провел встречу на скамейке запасных.

«Пиза» набрала 35 очков и поднялась на 6-е место в турнирной таблице. «Венеция» располагается на 13-й строчке — 28 очков.

Италия: Серия В. 25-й тур
17 февр, 00:00. Arena Garibaldi – Romeo Anconetan (Пиза)
Пиза
1:1
Венеция
Футбол
ФК Венеция
0
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