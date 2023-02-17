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Сегодня, 23:05

Кварацхелия в матче с «Сассуоло» забил десятый гол в серии А

Сергей Разин
корреспондент
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Хвича Кварацхелия.
Фото ФК «Наполи»

Полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия отличился в матче 23-го тура чемпионата Италии против «Сассуоло».

22-летний грузин забил на 12-й минуте и открыл счет в этой встрече.

На данный момент на счету Хвичи 10 голов и 9 результативных передач в 19 матчах серии А.

Хвича Кварацхелия
ФК Наполи
ФК Сассуоло
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