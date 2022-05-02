Пирло со следующего сезона может возглавить «Специю»

Бывший футболист и главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло может в следующем сезоне возглавить «Специю». Он должен сменить Тиагу Мотту, который намерен уйти в другой клуб, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Пирло тренировал «Ювентус» с августа 2020 года по май 2021 года. Это его единственный опыт на тренерском уровне.

В нынешнем сезоне серии А «Специя» набрала 33 очка в 35 матчах и занимает 16-е место в турнирной таблице. Команда еще не гарантировала себе сохранение прописки в высшем дивизионе.

Ранее появлялись слухи, что Мотта является претендентом на пост главного тренера «ПСЖ».