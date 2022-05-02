«Торино» не будет выкупать права на нападающего «Ювентуса» Пьяцу

«Торино» не будет выкупать права на нападающего «Ювентуса» Марко Пьяцу. Летом 26-летний хорват вернется в «Юве» из аренды, сообщает журналист Николо Скира.

У «Торино» была опция выкупа хорватского футболиста, но в клубе отказались от подобной идеи.

В 23 матчах итальянской серии А текущего сезона нападающий забил три мяча.

Соглашение между Пьяцей и «Ювентусом» истекает в конце следующего сезона.