Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло прокомментировал сенсационное поражение от «Беневенто» (0:1) в матче 28-го тура чемпионата Италии.

«Мы рассчитывали сыграть лучше. Но день выдался ужасным во всех отношениях: тут и наш подход к делу, и технические ошибки, и все остальное. Когда играешь так, как мы сегодня, можно легко уступить.

«Беневенто» хорошо организован, нам надо было спокойно растягивать его ряды. Вместо этого мы играли хаотично, совершали множество ошибок и не добились желаемого результата в итоге.

Мы должны продолжать верить в себя, следовать своему пути. Наши цели не меняются, но нужен совсем другой подход. Мы защищаем цвета великого клуба», — цитирует Пирло Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.

«Ювентус» с 55 очками остался на третьем месте в турнирной таблице серии А, «Беневенто», в активе которого 29 очков, располагается на 16-й строчке.