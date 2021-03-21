Пирло — о поражении от «Ювентуса»: «День выдался ужасным во всех отношениях»
Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло прокомментировал сенсационное поражение от «Беневенто» (0:1) в матче 28-го тура чемпионата Италии.
«Мы рассчитывали сыграть лучше. Но день выдался ужасным во всех отношениях: тут и наш подход к делу, и технические ошибки, и все остальное. Когда играешь так, как мы сегодня, можно легко уступить.
«Беневенто» хорошо организован, нам надо было спокойно растягивать его ряды. Вместо этого мы играли хаотично, совершали множество ошибок и не добились желаемого результата в итоге.
Мы должны продолжать верить в себя, следовать своему пути. Наши цели не меняются, но нужен совсем другой подход. Мы защищаем цвета великого клуба», — цитирует Пирло Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.
«Ювентус» с 55 очками остался на третьем месте в турнирной таблице серии А, «Беневенто», в активе которого 29 очков, располагается на 16-й строчке.
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