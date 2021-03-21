Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Италия

Филиппо Индзаги перед матчем с «Ювентусом» подготовил речь на случай поражения

21:26
Теги:

Главный тренер «Беневенто» Филиппо Индзаги признался, что перед матчем 28-го тура чемпионата Италии с «Ювентусом» (1:0) подготовил речь на случай поражения своей команды.

«Я говорил ребятам, что можно набрать очки в Турине. Это невероятные футболисты. Перед игрой я сказал, что буду благодарен им до конца жизни. Уже была заготовлена речь на случай поражения. Я суеверен, но должен был рациональным. Конечно, это редкий случай, когда набираешь четыре очка в играх с «Ювентусом». В начале сезона мы были бы счастливы той позиции, на которой находимся сейчас, — заявил Филиппо Индзаги Sky Sport Italia.

«Беневенто» находится на 15-м месте в семи очках над зоной вылета в серии А.

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...