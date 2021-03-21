Филиппо Индзаги перед матчем с «Ювентусом» подготовил речь на случай поражения
Главный тренер «Беневенто» Филиппо Индзаги признался, что перед матчем 28-го тура чемпионата Италии с «Ювентусом» (1:0) подготовил речь на случай поражения своей команды.
«Я говорил ребятам, что можно набрать очки в Турине. Это невероятные футболисты. Перед игрой я сказал, что буду благодарен им до конца жизни. Уже была заготовлена речь на случай поражения. Я суеверен, но должен был рациональным. Конечно, это редкий случай, когда набираешь четыре очка в играх с «Ювентусом». В начале сезона мы были бы счастливы той позиции, на которой находимся сейчас, — заявил Филиппо Индзаги Sky Sport Italia.
«Беневенто» находится на 15-м месте в семи очках над зоной вылета в серии А.
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