В Италии сообщают, что Манчини продлит контракт с национальной сборной до 2024 года

Роберто Манчини останется на посту главного тренера со сборной Италии по футболу, утвреждает La Repubblica.

Действующий контракт 56-летнего специалиста истекает в 2022 году. Но Манчини продлит соглашение с Итальянской федерацией футбола (FIGC) до 2024 года.

При этом зарплата итальянца вырастет с двух до трех миллионов евро.

Манчини возглавляет сборную Италии с 2018 года. Под его руководством команда пробилась в финальную стадию чемпионата Европы-2020.