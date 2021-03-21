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В Италии сообщают, что Манчини продлит контракт с национальной сборной до 2024 года

20:01
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Роберто Манчини останется на посту главного тренера со сборной Италии по футболу, утвреждает La Repubblica.

Действующий контракт 56-летнего специалиста истекает в 2022 году. Но Манчини продлит соглашение с Итальянской федерацией футбола (FIGC) до 2024 года.

При этом зарплата итальянца вырастет с двух до трех миллионов евро.

Манчини возглавляет сборную Италии с 2018 года. Под его руководством команда пробилась в финальную стадию чемпионата Европы-2020.

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