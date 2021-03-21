В Италии сообщают, что Манчини продлит контракт с национальной сборной до 2024 года
Роберто Манчини останется на посту главного тренера со сборной Италии по футболу, утвреждает La Repubblica.
Действующий контракт 56-летнего специалиста истекает в 2022 году. Но Манчини продлит соглашение с Итальянской федерацией футбола (FIGC) до 2024 года.
При этом зарплата итальянца вырастет с двух до трех миллионов евро.
Манчини возглавляет сборную Италии с 2018 года. Под его руководством команда пробилась в финальную стадию чемпионата Европы-2020.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю