Пиоли: «Я бы ввел в футболе тайм-ауты и чистое время»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли высказался об общении с игроками во время матчей.

«Я бы хотел чаще общаться с игрока во время матча. Я бы ввел тайм-ауты в футболе, — приводит слова тренера сайт журналиста Альфредо Педуллы. — Еще бы я поддержал введение чистого времени. Я бы добавил тайм-аут в середине первого тайма, чтобы ход игры стал более конкретным и точным с моим вмешательством. Все остальное я бы сказал в перерыве».

Контракт Пиоли с миланским клубом заканчивается летом 2022 года.

СМИ сообщают, что «Милан» уже договорился с 56-летним тренером о продлении соглашения. Оно будет рассчитано до 2024 года с возможностью продления еще на сезон. Зарплата Пиоли составит 3,5 миллиона евро в год плюс бонусы.

После 12 туров чемпионата Италии «Милан» набрал 32 очка и находится на втором месте в турнирной таблице.