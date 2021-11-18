«Сампдория» отказалась подписывать Рибери

Экс-звезда «Баварии» Франк Рибери прошлым летом хотел перейти в «Сампдорию». По информации Secolo XIX, 38-летний француз дважды обращался в клуб, прежде чем перебрался в «Салернитану».

Отмечается, что Рибери был готов снизить свои требования по зарплате на треть по сравнению с 4 миллионами евро за сезон, которые он получал в «Фиорентине» в прошлом сезоне.

Однако Массимо Ферреро отказался от возможности подписать бывшего игрока сборной Франции из-за возраста.