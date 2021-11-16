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Пиоли подпишет новый контракт с «Миланом» с зарплатой 3,5 миллиона евро в год

13:37
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«Милан» договорился с главным тренером команды Стефано Пиоли о продлении контракта, сообщает Calciomercato.

По информации источника, соглашение будет подписано после того, как исполнительный директор миланского клуба Иван Газидис вернется из рабочей поездки.

Контракт будет рассчитан до 2024 года с возможностью продления еще на сезон. Зарплата тренера составит 3,5 миллиона евро в год плюс бонусы.

Нынешний контракт Пиоли с клубом действует до июня 2022 года.

После 12 туров чемпионата Италии «Милан» набрал 32 очка и расположился на втором месте в турнирной таблице.

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