Пиоли рассказал об ожиданиях от форварда «Милана» Чувкуезе

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли рассказал, чего ждет от нападающего Самуэля Чувкуезе. Специалист объяснил, с чем связана его нестабильность.

«Думаю, что именно он из всех новобранцев клуба тяжелее всего вкатывался. Нестабильность связан с его травмами, полученными в играх за сборную страны. Конечно же, я жду от него большего после возвращения, — цитирует слова Пиоли pianetamilan.it.