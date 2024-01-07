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«Сассуоло» победил «Фиорентину»

Руслан Минаев
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«Сассуоло» дома победил «Фиорентину» в матче 19-го тура чемпионата Италии — 1:0.

У хозяев гол в начале встречи забил Андреа Пинамонти. Гости могли сравнять счет, но Джакомо Бонавентура не реализовал пенальти на 64-й минуте.

«Сассуоло» прервал серию из 5 матчей без побед в серии А (4 поражения и 1 ничья). Команда набрала 19 очков и поднялась на 14-е место в турнирной таблице чемпионата.

Беспроигрышная серия «Фиорентины» в серии А прервалась на шестом матче — 4 победы и 1 ничья. «Фиалки» с 33 очками занимают 4-ю строчку.

Италия. Серия А. 19-й тур
06 янв, 22:45. Mapei Stadium - Citta del Tricolore (Реджо-Эмилия)
Сассуоло
1:0
Фиорентина

Футбол
ФК Сассуоло
ФК Фиорентина
0
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 И В Н П +/- О
1
 Интер 19 15 3 1 44-9 48
2
 Ювентус 18 13 4 1 27-11 43
3
 Милан 18 11 3 4 32-20 36
4
 Фиорентина 19 10 3 6 27-19 33
5
 Болонья 19 8 8 3 22-16 32
6
 Аталанта 18 9 2 7 29-20 29
7
 Рома 18 8 4 6 30-20 28
8
 Наполи 18 8 4 6 28-21 28
9
 Лацио 18 8 3 7 21-19 27
10
 Монца 19 6 7 6 19-20 25
11
 Торино 18 6 6 6 15-18 24
12
 Лечче 19 4 9 6 20-25 21
13
 Дженоа 19 5 6 8 20-24 21
14
 Фрозиноне 19 5 4 10 25-34 19
15
 Сассуоло 19 5 4 10 26-33 19
16
 Удинезе 18 2 11 5 18-28 17
17
 Кальяри 19 3 6 10 17-32 15
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Сассуоло – Фиорентина
 1 : 0
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Ромелу Лукаку

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Маркус Тюрам

Маркус Тюрам

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Пауло Дибала

Пауло Дибала

Рома

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Оливье Жиру

Оливье Жиру

Милан

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И К Ж
Антуан Макумбу

Антуан Макумбу

Кальяри

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Малик Тшау

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Ламек Банда

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