Костакурта рассказал, какие игроки нужны «Милану»
Экс-игрок «Милана» Алессандро Костакурта считает, что команде в зимнее трансферное окно необходимо усиление.
«Усиление нужно, надо сфокусироваться на игроках, которые, хоть и не будут проходить в основной состав, смогут достойно заменить основных футболистов, которые нуждаются в отдыхе», — цитирует Костакурту pianetamilan.it.
«Милан» занимает 3-е место в турнирной таблице, набрав 36 очков в 18 турах.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Интер
|19
|15
|3
|1
|44-9
|48
|
2
|Ювентус
|18
|13
|4
|1
|27-11
|43
|
3
|Милан
|18
|11
|3
|4
|32-20
|36
|
4
|Фиорентина
|19
|10
|3
|6
|27-19
|33
|
5
|Болонья
|19
|8
|8
|3
|22-16
|32
|
6
|Аталанта
|18
|9
|2
|7
|29-20
|29
|
7
|Рома
|18
|8
|4
|6
|30-20
|28
|
8
|Наполи
|18
|8
|4
|6
|28-21
|28
|
9
|Лацио
|18
|8
|3
|7
|21-19
|27
|
10
|Монца
|19
|6
|7
|6
|19-20
|25
|
11
|Торино
|18
|6
|6
|6
|15-18
|24
|
12
|Лечче
|19
|4
|9
|6
|20-25
|21
|
13
|Дженоа
|19
|5
|6
|8
|20-24
|21
|
14
|Фрозиноне
|19
|5
|4
|10
|25-34
|19
|
15
|Сассуоло
|19
|5
|4
|10
|26-33
|19
|
16
|Удинезе
|18
|2
|11
|5
|18-28
|17
|
17
|Кальяри
|19
|3
|6
|10
|17-32
|15
|
18
|Верона
|19
|3
|5
|11
|16-26
|14
|
19
|Эмполи
|18
|3
|4
|11
|10-30
|13
|
20
|Салернитана
|18
|2
|6
|10
|15-36
|12
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|5.01
|22:45
|
Болонья – Дженоа
|1 : 1
|6.01
|14:30
|
Интер – Верона
|2 : 1
|6.01
|17:00
|
Фрозиноне – Монца
|2 : 3
|6.01
|20:00
|
Лечче – Кальяри
|1 : 1
|6.01
|22:45
|
Сассуоло – Фиорентина
|1 : 0
|7.01
|14:30
|
Эмполи – Милан
|- : -
|7.01
|17:00
|
Торино – Наполи
|- : -
|7.01
|17:00
|
Удинезе – Лацио
|- : -
|7.01
|20:00
|
Салернитана – Ювентус
|- : -
|7.01
|22:45
|
Рома – Аталанта
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|16
|
|
Доменико Берарди
Сассуоло
|9
|
|
Ромелу Лукаку
Рома
|8
|П
|
|
Маркус Тюрам
Интер
|6
|
|
Пауло Дибала
Рома
|5
|
|
Оливье Жиру
Милан
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Антуан Макумбу
Кальяри
|17
|1
|2
|
|
Малик Тшау
Милан
|11
|1
|3
|
|
Ламек Банда
Лечче
|13
|1
|3
Новости