Костакурта рассказал, какие игроки нужны «Милану»

Экс-игрок «Милана» Алессандро Костакурта считает, что команде в зимнее трансферное окно необходимо усиление.

«Усиление нужно, надо сфокусироваться на игроках, которые, хоть и не будут проходить в основной состав, смогут достойно заменить основных футболистов, которые нуждаются в отдыхе», — цитирует Костакурту pianetamilan.it.

«Милан» занимает 3-е место в турнирной таблице, набрав 36 очков в 18 турах.