Пиоли признался, что курение помогает ему успокоиться

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли рассказал о своей вредной привычке. Он также выразил надежду, что сможет бросить в ближайшем будущем.

«Я курю две-три сигареты в день, меня это успокаивает После того, как Жиру забил два мяча «Интеру», я не курил месяц — это правда. Может, в будущем получится бросить», — цитирует Пиоли pianetamilan.it.

Чемпионат Италии возобновится для «Милана» 4 января матчем с «Салернитаной» в рамках 16-го тура серии А.