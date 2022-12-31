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Сегодня, 13:03

«Ювентус» готов продать полузащитника Маккенни за 40 миллионов евро

Иван Шитик
Корреспондент
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«Ювентус» готов расстаться с полузащитником Уэстоном Маккенни, об этом сообщает инсайдер Джанлука ди Марцио.

«Старая синьора» хочет выручить с продажи 24-летнего американца порядка 40 миллионов евро. Вырученные деньги туринский клуб планирует потратить на приобретение новых футболистов.

Маккенни выступает за «Ювентус» с лета 2021 года. Его контракт рассчитан до 30 июня 2025 года.

В текущем сезоне Маккенни провел в составе итальянского клуба 16 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал одну результативную передачу.

ФК Ювентус
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 Ювентус 15 9 4 2 24-7 31
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 Лацио 15 9 3 3 26-11 30
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 Интер 15 10 0 5 34-22 30
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 Рома 15 8 3 4 18-14 27
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 Сассуоло 15 4 4 7 15-22 16
16
 Лечче 15 3 6 6 14-17 15
17
 Специя 15 3 4 8 14-26 13
18
 Кремонезе 15 0 7 8 11-26 7
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 Сампдория 15 1 3 11 6-27 6
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 - : -
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Специя – Аталанта
 - : -
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Торино – Верона
 - : -
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Рома – Болонья
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Лечче – Лацио
 - : -
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Кремонезе – Ювентус
 - : -
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Фиорентина – Монца
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