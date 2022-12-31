35-летний нападающий Капуто вернулся в «Эмполи»

Нападающий Франческо Капуто вернулся в «Эмполи», сообщает сайт итальянского клуба.

Нынешний сезон 35-летний форвард начинал в составе «Сампдории». За клуб из Генуи он провел 15 матчей в серии А и забил 1 гол.

Капуто уже выступал за «Эмполи» в период с 2017 по 2019 годы.