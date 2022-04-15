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Буффон о Влаховиче: «Он доминатор с физической точки зрения»

Буффон оценил игру Душана Влаховича в «Ювентусе»
Виктория Кравченко
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Бывший голкипер «Ювентуса», капитан «Пармы» Джанлуиджи Буффон оценил игру прокомментировал игру нападающего туринцев Душана Влаховича.

«Он доминатор с физической точки зрения. Но он также хорош с точки зрения техники и силы», — цитирует Буффона La Stampa.

В этом сезоне 22-летний футболист провел 30 матчей в серии А, отметившись 22 голами и 2 результативными передачами. В «Ювентус» футболист перешел в январе этого года за 75 миллионов евро. Его соглашение с туринцами рассчитано до лета 2026 года.

Джанлуиджи Буффон
Душан Влахович
ФК Ювентус
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