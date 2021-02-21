Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли подвел итог матча 23-го тура чемпионата Италии с «Интером» (0:3).

«Первый пропущенный гол сильно ударил по «Милану». В первом тайме нам не хватало интенсивности, мы должны были сделать больше, но мы заслужили гол во втором тайме, – приводит слова тренера Football Italia. – Ибрагимович? Нападающий зависим от игры команды.

Мы верим в проделанную нами работу. Нужно быть объективными. Год назад, даже три месяца назад мы были бы счастливы оказаться там, где мы сейчас.

Это была сложная неделя, худшая в сезоне. Мы хотим пройти в следующую стадию Лиги Европы, а затем снова сосредоточимся на серии А».

Лидирующий в турнирной таблице «Интер» увеличил отрыв от идущего вторым «Милана» до четырех очков. У «Интера» стало 53 очка, у «Милана» осталось 49.