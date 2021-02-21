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«Атланта» — «Наполи»: Миранчук попал в число запасных

19:04
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«Аталанта» примет «Наполи» в матче 23-го тура чемпионата Италии. Стали известные стартовые составы команд.

Российский полузащитник команды из Бергамо Алексей Миранчук попал в число запасных.

«Атланта»: Голлини, Толои, Ромеро, Джимсити, Мехле, де Рон, Фройлер, Гозенс, Пессина, Муриэль, Сапата.

«Наполи»: Мерет, Ди Лоренцо, Ррахмани, Максимович, Руи, Фабиан Руис, Бакайоко, Зелиньски, Эльмас, Осимхен, Политано.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча

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