«Атланта» — «Наполи»: Миранчук попал в число запасных
19:04
«Аталанта» примет «Наполи» в матче 23-го тура чемпионата Италии. Стали известные стартовые составы команд.
Российский полузащитник команды из Бергамо Алексей Миранчук попал в число запасных.
«Атланта»: Голлини, Толои, Ромеро, Джимсити, Мехле, де Рон, Фройлер, Гозенс, Пессина, Муриэль, Сапата.
«Наполи»: Мерет, Ди Лоренцо, Ррахмани, Максимович, Руи, Фабиан Руис, Бакайоко, Зелиньски, Эльмас, Осимхен, Политано.
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