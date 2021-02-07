Пиоли не удивлен голевой статистике Златана

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли подчеркнул, что его не удивляет форма форварда Златана Ибрагимовича. 39-летний швед оформил дубль в сегодняшней игре с «Кротоне» (4:0), и на его счету стало 14 мячей в 11 играх серии A.

«Видя, как тренируется Ибра, мы не удивлены его голам, — цитирует Football Italia Пиоли. — Потому что он чемпион. Трудно поддерживать его нынешнюю форму, потому что когда он в оптимальном состоянии, то почти всегда забивает два гола.

Он очень мотивированный спортсмен, который внимательно следит за своим организмом, начиная с диеты и заканчивая восстановлением".