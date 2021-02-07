«Милан» разгромил «Кротоне» и вернулся в лидеры, Ибрагимович сделал дубль

«Милан» разгромил «Кротоне» в матче 21-го тура чемпионата Италии — 4:0. По два мяча в составе красно-черных оформили Златан Ибрагимович и Анте Ребич.

На счету 39-летнего шведа стало 14 голов в 11 играх серии A. В гонке бомбардиров он отстает только от Криштиану Роналду из «Ювентуса».

Благодаря победе «Милан» обошел «Интер» и вернулся в лидеры чемпионата.

В другой игре «Удинезе» обыграл «Верону», забив два мяча в последней десятиминутке — 2:0.

Чемпионат Италии

Серия А

21-й тур

«Милан» — «Кротоне» — 4:0 (1:0)

Голы: Ибрагимович, 30 (1:0). Ибрагимович, 64 (2:0). Ребич, 69 (3:0). Ребич, 70 (4:0).

«Милан»: Дж.Доннарумма, Романьоли, Калабрия, Томори, Эрнандез, Мейте, Кессье (Крунич, 86), Ибрагимович (Манджукич, 77), Ребич (Хауге, 77), Леан (Хакан Чалханоглу, 62), Салемакерс (Самуэль Кастильехо, 46).

«Кротоне»: Кордац, Рисполи, Джиджи, Луперто, Педру Перейра, Големич, Бенали (Эдуарду Энрике, 72), Дзанеллато, Вулич (Петриччоне, 79), Ди Кармине (Сими, 78), Унас (Ривьер, 63).

Предупреждения: Салемакерс, 36. Рисполи, 73. Романьоли, 81. Калабрия, 86.

Судья: Пайретто.

7 февраля. Милан. Стадион «Джузеппе Меацца».

«Удинезе» — «Верона» — 2:0 (0:0)

Голы: Сильвестри, 83 — в свои ворота (1:0). Деулофеу, 90+1 (2:0).

«Удинезе»: Муссо, Зегелар (Молина, 71), Найтинк, Самир, Стрюгер Ларсен, Бонифаци, Арслан (Макенго, 76), Перейра (Несторовски, 46), Уоллас, Льоренте (Окака Чука, 76), Деулофеу.

«Верона»: Сильвестри, Фараони, Гюнтер (Маньяни, 46), Димарко, Давидович (Ловато, 46), Лазович, Дзакканьи (Бесса, 73), Барак, Тамез (Колли, 88), Калинич, Лазанья (Илич, 46).

Предупреждения: Тамез, 18. Давидович, 24. Льоренте, 25. Арслан, 31. Дзакканьи, 34. Фараони, 86.

Судья: Санторо.

7 февраля. Удине. Стадион «Дачия Арена».