Певица Рита Ора представила новую форму «Дженоа» в честь 130-летия клуба

Британская певица Рита Ора в социальных сетях опубликовала фотографию в футболке «Дженоа» с новым дизайном.

Игровые майки в золотом цвете были выпущены специально к 130-летию итальянского клуба.

По информации Goal, футболисты «Дженоа» сыграют в этих футболках в матче 18-го тура серии А против «Интера». Игра состоится 29 декабря и начнется в 22.45 по московскому времени.

«Дженоа» девять раз становился чемпионом Италии и один раз выигрывал Кубок страны. В текущем сезоне команда занимает 13-е место турнирной таблице серии А с 19 очками за 17 матчей.