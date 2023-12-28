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Сегодня, 17:26

Певица Рита Ора представила новую форму «Дженоа» в честь 130-летия клуба

Алина Савинова
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Певица Рита Ора.
Фото Global Look Press

Британская певица Рита Ора в социальных сетях опубликовала фотографию в футболке «Дженоа» с новым дизайном.

Игровые майки в золотом цвете были выпущены специально к 130-летию итальянского клуба.

По информации Goal, футболисты «Дженоа» сыграют в этих футболках в матче 18-го тура серии А против «Интера». Игра состоится 29 декабря и начнется в 22.45 по московскому времени.

«Дженоа» девять раз становился чемпионом Италии и один раз выигрывал Кубок страны. В текущем сезоне команда занимает 13-е место турнирной таблице серии А с 19 очками за 17 матчей.

Футбол
ФК Дженоа
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Клуб из Саудовской Аравии предложил «Наполи» за Политано 12 миллионов евро
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Интер 17 14 2 1 41-7 44
2
 Ювентус 17 12 4 1 26-11 40
3
 Милан 17 10 3 4 31-20 33
4
 Болонья 17 8 7 2 21-12 31
5
 Фиорентина 17 9 3 5 26-18 30
6
 Рома 17 8 4 5 30-19 28
7
 Наполи 17 8 3 6 28-21 27
8
 Аталанта 17 8 2 7 28-20 26
9
 Лацио 17 7 3 7 18-18 24
10
 Торино 17 6 6 5 15-17 24
11
 Монца 17 5 6 6 16-18 21
12
 Лечче 17 4 8 5 19-23 20
13
 Фрозиноне 17 5 4 8 22-28 19
14
 Дженоа 17 5 4 8 18-22 19
15
 Сассуоло 17 4 4 9 25-32 16
16
 Верона 17 3 5 9 15-23 14
17
 Удинезе 17 1 11 5 15-28 14
18
 Кальяри 17 3 4 10 16-31 13
19
 Эмполи 17 3 3 11 10-30 12
20
 Салернитана 17 1 6 10 14-36 9
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Фиорентина – Торино
 - : -
29.12 20:30
Наполи – Монца
 - : -
29.12 22:45
Дженоа – Интер
 - : -
29.12 22:45
Лацио – Фрозиноне
 - : -
30.12 14:30
Аталанта – Лечче
 - : -
30.12 17:00
Кальяри – Эмполи
 - : -
30.12 17:00
Удинезе – Болонья
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Маркус Тюрам

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Пауло Дибала

Пауло Дибала

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Оливье Жиру

Оливье Жиру

Милан

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Антуан Макумбу

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Кальяри

 16 1 2
Малик Тшау

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 11 1 3
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