Первый тренер нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина Валерий Стаферов поделился мнением о будущем игрока.

«Конечно, хочется, чтобы он играл. Но он и сам понимает все. Варианты у него есть — в Россию приехать, и черт его знает, как это все оценивать. У него возраст уже такой: надо или играть, или пусть закончит уже. Я же не могу ничего говорить, у него своя голова на плечах. Сам решит, как ему быть. Влияет много факторов: семья, дети. Не только футбол. Если Саша не играет, видимо, контракт закончится, и он закончит», — приводит Sport24 слова Стаферова.

31-летний россиянин перешел в «Фиорентину» в 2021 году. Срок текущего контракта с клубом истекает в 2024 году. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 800 тысяч евро.

Кокорин в это трансферное окно отклонил предложение по переходу в кипрский «Арис». В настоящее время игрок ведет переговоры с «Аполлоном».