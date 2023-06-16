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Первый тренер Миранчука: «В России Леше было бы скучно, он заслужил остаться в «Торино»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Первый тренер Алексея Миранчука Александр Воронков оценил выступления российского полузащитника в составе «Торино» в сезоне-2022/23.

«Алексею очень комфортно в таких средних командах как «Торино». Он там как рыба в воде. В больших итальянских клубах ему было бы не так комфортно. Леша перерос российский чемпионат, поэтому он хочет остаться в Италии. Знаю точно, что возвращаться он не хочет. Алексей заслужил остаться в «Торино». Надеюсь, они его все-таки выкупят, и он продолжит прогрессировать в Серии А. В России ему было бы скучно», — приводит слова Воронкова Sport24.

Ранее сообщалось, что «Торино» не собирается платить за выкуп Миранчука более 7 миллионов евро. «Аталанта» не торопится с принятием решения по будущему игрока и может вернуть его в команду.

В сезоне-2022/23 Миранчук выступал за «Торино» на правах аренды. 27-летний россиянин сыграл за команду 31 матч во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 6 результативных передач.

Источник: Sport24
Алексей Миранчук
ФК Аталанта
ФК Торино
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Баринов считает, что Миранчуку стоит остаться в «Торино»
Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Наполи 38 28 6 4 77-28 90
2
 Лацио 38 22 8 8 60-30 74
3
 Интер 38 23 3 12 71-42 72
4
 Милан 38 20 10 8 64-43 70
5
 Аталанта 38 19 7 12 66-48 64
6
 Рома 38 18 9 11 50-38 63
7
 Ювентус 38 22 6 10 56-33 62
8
 Фиорентина 38 15 11 12 53-43 56
9
 Болонья 38 14 12 12 53-49 54
10
 Торино 38 14 11 13 42-41 53
11
 Монца 38 14 10 14 48-52 52
12
 Удинезе 38 11 13 14 47-48 46
13
 Сассуоло 38 12 9 17 47-61 45
14
 Эмполи 38 10 13 15 37-49 43
15
 Салернитана 38 9 15 14 48-62 42
16
 Лечче 38 8 12 18 33-46 36
17
 Специя 38 6 13 19 31-62 31
18
 Верона 38 7 10 21 31-59 31
19
 Кремонезе 38 5 12 21 36-69 27
20
 Сампдория 38 3 10 25 24-71 19
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2.06 21:30
Сассуоло – Фиорентина
 1 : 3
3.06 19:30
Торино – Интер
 0 : 1
3.06 22:00
Кремонезе – Салернитана
 2 : 0
3.06 22:00
Эмполи – Лацио
 0 : 2
4.06 19:30
Наполи – Сампдория
 2 : 0
4.06 22:00
Милан – Верона
 3 : 1
4.06 22:00
Рома – Специя
 2 : 1
4.06 22:00
Аталанта – Монца
 5 : 2
4.06 22:00
Лечче – Болонья
 2 : 3
4.06 22:00
Удинезе – Ювентус
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Виктор Осимхен

Наполи

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Лаутаро Мартинес

Интер

 21
Булай Диа

Булай Диа

Салернитана

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П
Хвича Кварацхелия

Хвича Кварацхелия

Наполи

 10
Муса Барроу

Муса Барроу

Болонья

 8
Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 8
И К Ж
Руан Трессолди

Руан Трессолди

Сассуоло

 23 1 9
Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Эмполи

 24 1 7
Риккардо Орсолини

Риккардо Орсолини

Болонья

 32 1 6
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