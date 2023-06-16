Баринов считает, что Миранчуку стоит остаться в «Торино»

Заслуженный артист России и болельщик московского «Локомотива» Валерий Баринов прокомментировал новость об Алексее Миранчуке.

«Думаю, Миранчуку стоит остаться в «Торино». Этот сезон он провел в аренде в этом клубе. Если не заладилось в «Аталанте», то стоит остаться в «Торино». У Алексея наконец-то пошла игра и в «Торино» он может многого добиться», — приводит слова Баринова «РБ Спорт».

В сезоне-2022/23 Миранчук выступал за «Торино» на правах аренды. Контракт 27-летнего россиянина с «Аталантой» рассчитан до лета 2024 года.

В прошедшем сезоне Миранчук провел за 31 матч во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 6 результативных передач.