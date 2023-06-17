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Кьеза просит у «Ювентуса» увеличение зарплаты, клуб хочет продать игрока за 40 миллионов евро

Виталий Косик
Корреспондент
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«Ювентус» рассматривает возможность продажи нападающего Федерико Кьезы за 40 миллионов евро, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации издания, 25-летний вингер просит повышения зарплаты с 5 до 8 миллионов евро в год. В руководстве клуба считают его требования слишком завышенными.

Итальянца готовы продать в летнее трансферное окно не менее, чем за 40 миллионов евро. Действующий контракт Кьезы со «старой синьорой» рассчитан до июня 2025 года.

Ранее сообщалось, что вингер принял решение покинуть туринский клуб летом. В услугах игрока заинтересованы «Арсенал» и «Ньюкасл».

В прошедшем сезоне футболист провел 33 матча во всех турнирах, забил 4 мяча и сделал 6 голевых передач.

Федерико Кьеза
Футбол
ФК Ювентус
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 И В Н П +/- О
1
 Наполи 38 28 6 4 77-28 90
2
 Лацио 38 22 8 8 60-30 74
3
 Интер 38 23 3 12 71-42 72
4
 Милан 38 20 10 8 64-43 70
5
 Аталанта 38 19 7 12 66-48 64
6
 Рома 38 18 9 11 50-38 63
7
 Ювентус 38 22 6 10 56-33 62
8
 Фиорентина 38 15 11 12 53-43 56
9
 Болонья 38 14 12 12 53-49 54
10
 Торино 38 14 11 13 42-41 53
11
 Монца 38 14 10 14 48-52 52
12
 Удинезе 38 11 13 14 47-48 46
13
 Сассуоло 38 12 9 17 47-61 45
14
 Эмполи 38 10 13 15 37-49 43
15
 Салернитана 38 9 15 14 48-62 42
16
 Лечче 38 8 12 18 33-46 36
17
 Специя 38 6 13 19 31-62 31
18
 Верона 38 7 10 21 31-59 31
19
 Кремонезе 38 5 12 21 36-69 27
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