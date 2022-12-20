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«Перуджа» прервала серию «Венеции» из 4 матчей без поражений, Черышев пропустил четвертую игру подряд

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Перуджа» обыграла «Венецию» на своем поле в матче 18-го тура серии B — 2:1.

У хозяев на 8-й и 19-й минутах отличился Франческо Лиси, единственный гол гостей на 90+4-й минуте забил Йоэль Похьянпало.

«Венеция», которую возглавляет бывший главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли, прервала серию из 4 матчей без поражений. До этого команда победила в 3 встречах и 1 раз сыграла вничью. Российский нападающий команды Денис Черышев пропустил четвертый матч подряд — 31-летний футболист восстанавливается от мышечной травмы.

«Перуджа» занимает последнее, 20-е место в таблице второго по силе дивизиона чемпионата Италии с 16 очками в 18 матчах, «Венеция» идет на 16-й строчке с 19 очками в 18 играх.

Италия: Серия В. 18-й тур
19 дек, 00:00. Renato Curi (Перуджа)
Перуджа
2:1
Венеция

Денис Черышев
Футбол
ФК Венеция
Паоло Ваноли
0
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 Ювентус 15 9 4 2 24-7 31
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 Лацио 15 9 3 3 26-11 30
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 Интер 15 10 0 5 34-22 30
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 Рома 15 8 3 4 18-14 27
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 Торино 15 6 3 6 16-17 21
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 Салернитана 15 4 5 6 19-24 17
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 - : -
4.01 14:30
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 - : -
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 - : -
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 - : -
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 - : -
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