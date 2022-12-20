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Агент вратаря сборной Аргентины Мартинеса допустил, что футболист может продолжить карьеру в Италии

Иван Торопцев
Корреспондент
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Эмилиано Мартинес.
Фото Global Look Press

Густаво Гони, агент вратаря сборной Аргентины и «Астон Виллы» Эмилиано Мартинеса допустил, что футболист может продолжить карьеру в Италии.

«Сегодня немногие клубы могут позволить себе подписать такого вратаря, как Эмилиано, но серия А — почему нет? Мартинес ставит перед собой высокие цели, он хочет побороться за Лигу чемпионов», — приводит Tuttomercatoweb слова Гони.

30-летний Мартинес выступает за «Астон Виллу» с сентября 2020 года, в нынешнем сезоне он пропустил 27 голов в 24 матчах за команду и отыграл 8 встреч на ноль.

На ЧМ-2022 футболист стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины. Он принял участие во всех семи матчах команды на турнире, пропустил 8 голов и трижды отыграл на ноль. Мартинес был признан лучшим вратарем чемпионата мира в Катаре.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость голкипера в 25 миллионов евро.

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И В Н П +/- О
1
 Наполи 15 13 2 0 37-12 41
2
 Милан 15 10 3 2 29-15 33
3
 Ювентус 15 9 4 2 24-7 31
4
 Лацио 15 9 3 3 26-11 30
5
 Интер 15 10 0 5 34-22 30
6
 Аталанта 15 8 3 4 22-15 27
7
 Рома 15 8 3 4 18-14 27
8
 Удинезе 15 6 6 3 24-17 24
9
 Торино 15 6 3 6 16-17 21
10
 Болонья 15 5 4 6 20-25 19
11
 Фиорентина 15 5 4 6 18-20 19
12
 Салернитана 15 4 5 6 19-24 17
13
 Эмполи 15 4 5 6 12-19 17
14
 Монца 15 5 1 9 16-22 16
15
 Сассуоло 15 4 4 7 15-22 16
16
 Лечче 15 3 6 6 14-17 15
17
 Специя 15 3 4 8 14-26 13
18
 Кремонезе 15 0 7 8 11-26 7
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 Сампдория 15 1 3 11 6-27 6
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4.01 14:30
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 - : -
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