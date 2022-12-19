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19 декабря, 23:14

Кварацхелия: «Впервые оказавшись на стадионе «Наполи», я действительно почувствовал себя профессиональным футболистом»

Иван Шитик
Корреспондент
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Полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия рассказал, как проходила его адаптация в Италии.

«Неаполитанцы живут футболом. Я понял это сразу, как прибыл сюда. Впервые оказавшись на стадионе «Наполи», я действительно почувствовал себя профессиональным футболистом.

Жители Неаполя многого от нас ждут, поэтому важно всегда работать на самом высоком уровне. Я благодарен болельщикам, потому что они дают нам так много любви. И неаполитанцы, и грузины ставят семью на первое место, поэтому здесь, в клубе, я чувствую себя как дома», — цитирует Кварацхелию Football Italia.

21-летний грузин перешел в «Наполи» в июле 2022 года. Он провел 17 матчей за итальянскую команду во всех турнирах, забил восемь голов и отдал десять результативных передач.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 60 миллионов евро.

Хвича Кварацхелия
ФК Наполи
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 Милан 15 10 3 2 29-15 33
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 Ювентус 15 9 4 2 24-7 31
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 Лацио 15 9 3 3 26-11 30
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 Интер 15 10 0 5 34-22 30
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 Рома 15 8 3 4 18-14 27
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 Удинезе 15 6 6 3 24-17 24
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 Торино 15 6 3 6 16-17 21
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 Монца 15 5 1 9 16-22 16
15
 Сассуоло 15 4 4 7 15-22 16
16
 Лечче 15 3 6 6 14-17 15
17
 Специя 15 3 4 8 14-26 13
18
 Кремонезе 15 0 7 8 11-26 7
19
 Сампдория 15 1 3 11 6-27 6
20
 Верона 15 1 2 12 12-29 5
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Салернитана – Милан
 - : -
4.01 14:30
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Специя – Аталанта
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4.01 16:30
Торино – Верона
 - : -
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Рома – Болонья
 - : -
4.01 18:30
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 - : -
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Кремонезе – Ювентус
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4.01 20:30
Фиорентина – Монца
 - : -
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Хвича Кварацхелия

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