Кварацхелия: «Впервые оказавшись на стадионе «Наполи», я действительно почувствовал себя профессиональным футболистом»

Полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия рассказал, как проходила его адаптация в Италии.

«Неаполитанцы живут футболом. Я понял это сразу, как прибыл сюда. Впервые оказавшись на стадионе «Наполи», я действительно почувствовал себя профессиональным футболистом.

Жители Неаполя многого от нас ждут, поэтому важно всегда работать на самом высоком уровне. Я благодарен болельщикам, потому что они дают нам так много любви. И неаполитанцы, и грузины ставят семью на первое место, поэтому здесь, в клубе, я чувствую себя как дома», — цитирует Кварацхелию Football Italia.

21-летний грузин перешел в «Наполи» в июле 2022 года. Он провел 17 матчей за итальянскую команду во всех турнирах, забил восемь голов и отдал десять результативных передач.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 60 миллионов евро.