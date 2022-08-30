Переговоры по переходу Кокорина в клуб с Кипра находятся в завершающей стадии

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин близок к переходу в кипрский клуб «Арис». Переговоры находятся в завершающей стадии, сообщает инсайдер Николо Скира.

Отметим, что изначально журналист упомянул другой кипрский клуб — «Аполлон», но затем изменил сообщение в Twitter.

Ранее сообщалось, что переход Кокорина в «Арис» сорвался из-за нежелания футболиста.

Контракт 31-летнего россиянина с клубом из Флоренции рассчитан до 30 июня 2024 года.

С января 2021 года он принял участие в 11 матчах за флорентийцев и не отметился результативными действиями.