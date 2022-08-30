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Переговоры по переходу Кокорина в клуб с Кипра находятся в завершающей стадии

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Александр Кокорин.
Фото Getty Images

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин близок к переходу в кипрский клуб «Арис». Переговоры находятся в завершающей стадии, сообщает инсайдер Николо Скира.

Отметим, что изначально журналист упомянул другой кипрский клуб — «Аполлон», но затем изменил сообщение в Twitter.

Ранее сообщалось, что переход Кокорина в «Арис» сорвался из-за нежелания футболиста.

Контракт 31-летнего россиянина с клубом из Флоренции рассчитан до 30 июня 2024 года.

С января 2021 года он принял участие в 11 матчах за флорентийцев и не отметился результативными действиями.

Александр Кокорин
ФК Аполлон
ФК Арис (Лимасол)
ФК Фиорентина
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 Милан 3 2 1 0 7-3 7
2
 Лацио 3 2 1 0 5-2 7
3
 Аталанта 3 2 1 0 4-1 7
4
 Торино 3 2 1 0 4-2 7
5
 Наполи 3 2 1 0 9-2 7
6
 Рома 3 2 1 0 3-1 7
7
 Интер 3 2 0 1 6-4 6
8
 Ювентус 3 1 2 0 4-1 5
9
 Фиорентина 3 1 2 0 3-2 5
10
 Салернитана 3 1 1 1 4-1 4
11
 Удинезе 3 1 1 1 4-5 4
12
 Сассуоло 3 1 1 1 3-5 4
13
 Специя 3 1 1 1 3-5 4
14
 Эмполи 3 0 2 1 1-2 2
15
 Болонья 3 0 1 2 2-5 1
16
 Верона 3 0 1 2 3-7 1
17
 Лечче 3 0 1 2 2-4 1
18
 Сампдория 3 0 1 2 0-6 1
19
 Кремонезе 3 0 0 3 3-6 0
20
 Монца 3 0 0 3 2-8 0
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30.08 19:30
Сассуоло – Милан
 - : -
30.08 21:45
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 - : -
30.08 21:45
Интер – Кремонезе
 - : -
31.08 19:30
Эмполи – Верона
 - : -
31.08 19:30
Сампдория – Лацио
 - : -
31.08 19:30
Удинезе – Фиорентина
 - : -
31.08 21:45
Ювентус – Специя
 - : -
31.08 21:45
Наполи – Лечче
 - : -
1.09 21:45
Аталанта – Торино
 - : -
1.09 21:45
Болонья – Салернитана
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Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 3
Анте Ребич

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Милан

 2
П
Булай Диа

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Салернитана

 2
Петр Зелиньски

Петр Зелиньски

Наполи

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Сергей Милинкович-Савич

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Неуэн Перес

Неуэн Перес

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