«Венеция» проиграла лидеру серии В «Парме», Черышев остался в запасе

«Венеция» на выезде проиграла «Парме» в матче 23-го тура серии В — 1:2.

Голы за хозяев забили вингер Валентин Михэйлэ (21-я минута) и полузащитник Дрисса Камара (90+10-я). У гостей отличился нападающий Йоэль Похьянпало (26-я).

Российский полузащитник «Венеции» Денис Черышев провел всю игру на скамейке запасных.

«Парма» лидирует в турнирной таблице серии В с 48 очками. «Венеция» находится на третьей строчке с 41 баллом.