«Венеция» проиграла лидеру серии В «Парме», Черышев остался в запасе
«Венеция» на выезде проиграла «Парме» в матче 23-го тура серии В — 1:2.
Голы за хозяев забили вингер Валентин Михэйлэ (21-я минута) и полузащитник Дрисса Камара (90+10-я). У гостей отличился нападающий Йоэль Похьянпало (26-я).
Российский полузащитник «Венеции» Денис Черышев провел всю игру на скамейке запасных.
«Парма» лидирует в турнирной таблице серии В с 48 очками. «Венеция» находится на третьей строчке с 41 баллом.
Источник: Таблица серии В
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
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|Интер
|22
|18
|3
|1
|51-10
|57
|
2
|Ювентус
|23
|16
|5
|2
|36-14
|53
|
3
|Милан
|23
|15
|4
|4
|46-27
|49
|
4
|Аталанта
|22
|12
|3
|7
|40-22
|39
|
5
|Болонья
|22
|9
|9
|4
|29-22
|36
|
6
|Рома
|22
|10
|5
|7
|36-26
|35
|
7
|Наполи
|22
|10
|5
|7
|32-26
|35
|
8
|Лацио
|22
|10
|4
|8
|25-23
|34
|
9
|Фиорентина
|22
|10
|4
|8
|31-25
|34
|
10
|Торино
|22
|8
|8
|6
|20-19
|32
|
11
|Монца
|23
|7
|8
|8
|21-28
|29
|
12
|Дженоа
|23
|7
|8
|8
|24-26
|29
|
13
|Лечче
|23
|5
|9
|9
|24-33
|24
|
14
|Фрозиноне
|23
|6
|5
|12
|31-44
|23
|
15
|Сассуоло
|22
|5
|4
|13
|28-41
|19
|
16
|Удинезе
|23
|2
|13
|8
|23-37
|19
|
17
|Верона
|23
|4
|6
|13
|21-32
|18
|
18
|Кальяри
|22
|4
|6
|12
|21-38
|18
|
19
|Эмполи
|23
|4
|6
|13
|15-36
|18
|
20
|Салернитана
|23
|2
|7
|14
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|13
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36 тур
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38 тур
|2.02
|22:45
|
Лечче – Фиорентина
|3 : 2
|3.02
|17:00
|
Эмполи – Дженоа
|0 : 0
|3.02
|17:00
|
Удинезе – Монца
|0 : 0
|3.02
|20:00
|
Фрозиноне – Милан
|2 : 3
|3.02
|22:45
|
Болонья – Сассуоло
|4 : 2
|4.02
|14:30
|
Торино – Салернитана
|0 : 0
|4.02
|17:00
|
Наполи – Верона
|2 : 1
|4.02
|20:00
|
Аталанта – Лацио
|3 : 1
|4.02
|22:45
|
Интер – Ювентус
|1 : 0
|5.02
|22:45
|
Рома – Кальяри
|- : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|19
|
|
Душан Влахович
Ювентус
|12
|
|
Оливье Жиру
Милан
|11
|П
|
|
Оливье Жиру
Милан
|8
|
|
Маркус Тюрам
Интер
|7
|
|
Шарль Де Кетеларе
Аталанта
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Антуан Макумбу
Кальяри
|20
|1
|2
|
|
Ламек Банда
Лечче
|15
|1
|4
|
|
Даниэль Болока
Сассуоло
|19
|1
|4
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