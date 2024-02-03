Колыванов: «Между «Интером» и «Ювентусом» только начинается борьба»

Бывший нападающий «Фоджи» и «Болоньи» Игорь Колыванов считает, что между «Интером» и «Ювентусом» только начинается борьба.

«Между «Интером» и «Ювентусом» только начинается борьба. Рано говорить об «Интере» как о будущем чемпионе. Нас ждет очень интересный и серьезный матч. Две команды, которые лидируют, а составы команд превосходят друг друга. Значимый матч для всей Италии. В последние годы «Интер» показывает силовой, агрессивный футбол с хорошими исполнителями. Не думаю, что будет много голов. Но борьба точно будет», — сказал Колыванов ODDS.ru.

После 21 матча «Интер» с 54 очками лидирует в серии А, опережая «Ювентус» на одно очко. При этом у миланцев есть одна игра в запасе.

4 февраля «Интер» сыграет с «Ювентусом» в матче 23-го тура. Игра состоится в Милане и начнется в 22.45 мск.