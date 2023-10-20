Папу Гомес дисквалифицирован на 2 года за допинг — он выпил детский сироп от кашля

Вингер «Монцы» и сборной Аргентины Папу Гомес дисквалифицирован на два года из-за допинга.

По данным Relevo, запрещенное вещество было обнаружено в ноябре 2022 года, за несколько дней до старта чемпионата мира в Катаре. Тогда игрок выступал в составе «Севильи».

По версии Гомеса, за несколько дней до тестирования он плохо себя чувствовал и выпил сироп от кашля одного из своих детей. Отмечается, что по правилам ВАДА, это не является оправданием футболиста.

35-летний аргентинец провел в этом сезоне 2 матча за «Монцу».