Дюмфрис: «Веду переговоры с «Интером» по контракту»

Защитник Дензел Дюмфрис рассказал, что ведет переговоры с руководством «Интера» о подписании нового контракта.

«Сейчас мы обсуждаем новое соглашение. Переговоры ведутся полным ходом, и я хочу остаться в клубе», — цитирует футболиста инсайдер Фабрицио Романо.

Нынешний контракт игрока с командой рассчитан до лета 2025 года.

27-летний защитник перешел в «Интер» в августе 2021 года. Трансферная стоимость Дензела оценивается в 28 миллионов евро.