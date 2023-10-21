Дубль Кварацхелии принес «Наполи» победу над «Вероной»

«Наполи» на выезде обыграл «Верону» в матче 9-го тура итальянской серии А — 3:1.

Дублем за неаполитанцев отметился Хвича Кварацхелия — он отличился с передач Матео Политано на 43-й и 55-й минутах. Еще один гол «Наполи» на счету самого Политано (27-я минута).

Единственный забитый мяч хозяев в активе Дарко Лазовича, серб забил на 60-й минуте.

«Наполи» (17 очков) вышел на пятое место в серии А. «Верона» (8) занимает 16-ю строчку в турнирной таблице.