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Дубль Кварацхелии принес «Наполи» победу над «Вероной»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Наполи» на выезде обыграл «Верону» в матче 9-го тура итальянской серии А — 3:1.

Дублем за неаполитанцев отметился Хвича Кварацхелия — он отличился с передач Матео Политано на 43-й и 55-й минутах. Еще один гол «Наполи» на счету самого Политано (27-я минута).

Единственный забитый мяч хозяев в активе Дарко Лазовича, серб забил на 60-й минуте.

«Наполи» (17 очков) вышел на пятое место в серии А. «Верона» (8) занимает 16-ю строчку в турнирной таблице.

Италия. Серия А. 9-й тур
21 окт, 16:00. Stadio Marc'Antonio Bentegodi (Верона)
Верона
1:3
Наполи

Хвича Кварацхелия
Футбол
ФК Верона
ФК Наполи
1
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