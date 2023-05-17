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Сегодня, 16:30

Озбилиз: «Мхитарян — лучший игрок в истории армянского футбола. Это было известно еще до выхода «Интера» в финал ЛЧ»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник сборной Армении Арас Озбилиз отреагировал на выход в финал Лиги чемпионов «Интера», за который играет его соотечественник Генрих Мхитарян.

«Вся страна гордится его игрой и результатами. Очень жаль, что он вчера получил травму. Дай бог, чтобы Генрих сыграл в финале. Это очень, очень большое достижение для всего армянского народа. Мхитарян уже очень многое сделал для своей страны, если и выиграет Лигу чемпионов, то будет круто! В финале будет один матч, фавориты не всегда побеждают. В футболе всякое бывает. Я сам смотрел его матчи и болел за Генриха. Он точно лучший игрок в истории армянского футбола. Об этом было известно еще до выхода «Интера» в финал. Он уже выиграл Лигу Европы и Лигу конференций. Генрих — особенный игрок для Армении», — цитирует Озбилиза Metaratings.ru.

34-летний Мхитарян выступает за итальянский «Интер» с 2022 года. В полуфинале Лиги чемпионов сезона-2022/23 его команда по сумме двух матчей одержала победу над «Миланом» (3:0). В финале турнира «Интер» сыграет с победителем противостояния «Манчестер Сити» — «Реал».

Источник: https://metaratings.ru/news/ozbiliz-esli-mkhitaryan-vyigraet-ligu-chempionov-eto-budet-kruto-251767/
Генрих Мхитарян
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Наполи 35 26 5 4 70-25 83
2
 Ювентус 35 21 6 8 54-28 69
3
 Интер 35 21 3 11 66-37 66
4
 Лацио 35 19 8 8 54-28 65
5
 Милан 35 17 10 8 55-41 61
6
 Рома 35 17 8 10 45-33 59
7
 Аталанта 35 17 7 11 56-42 58
8
 Торино 35 13 10 12 37-39 49
9
 Монца 35 13 10 12 44-45 49
10
 Фиорентина 35 13 10 12 47-40 49
11
 Болонья 35 12 11 12 43-44 47
12
 Удинезе 35 11 13 11 45-43 46
13
 Сассуоло 35 12 8 15 43-54 44
14
 Эмполи 35 9 12 14 32-45 39
15
 Салернитана 35 8 14 13 43-56 38
16
 Лечче 35 7 11 17 30-43 32
17
 Специя 35 6 12 17 30-56 30
18
 Верона 35 7 9 19 28-52 30
19
 Кремонезе 35 4 12 19 31-61 24
20
 Сампдория 35 3 9 23 21-62 18
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19.05 21:45
Сассуоло – Монца
 - : -
20.05 16:00
Кремонезе – Болонья
 - : -
20.05 19:00
Аталанта – Верона
 - : -
20.05 21:45
Милан – Сампдория
 - : -
21.05 13:30
Лечче – Специя
 - : -
21.05 16:00
Торино – Фиорентина
 - : -
21.05 19:00
Наполи – Интер
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Виктор Осимхен

Виктор Осимхен

Наполи

 23
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 20
Булай Диа

Булай Диа

Салернитана

 15
П
Хвича Кварацхелия

Хвича Кварацхелия

Наполи

 10
Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 8
Филип Костич

Филип Костич

Ювентус

 8
И К Ж
Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Эмполи

 21 1 6
Себастьяно Луперто

Себастьяно Луперто

Эмполи

 33 1 2
Луис Муриэль

Луис Муриэль

Аталанта

 26 1 0
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