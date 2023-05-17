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Мирзоян: «Мхитарян — игрок высшего класса, а Сперцяну еще нужно себя зарекомендовать»

Алина Савинова
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Ветеран «Спартака» Александр Мирзоян назвал полузащитника «Интера» Генриха Мхитаряна легендой армянского футбола.

«Генрих Мхитарян — игрок высшего класса. Он играл в топовых командах, которые всегда борются за Лигу чемпионов. Ему сейчас 34 года, и он играет в основном составе. Значит, это футболист экстра-класса. Он по праву находится в списке среди легенд армянского футбола. Например, Сперцяну нужно себя зарекомендовать для начала, чтобы приблизиться к уровню Мхитаряна. У нас и Захарян тоже блеснул, а в этом году у него пока идут осечки», — приводит Sport24 слова Мирзояна.

34-летний Мхитарян с 2022 года выступает за итальянский «Интер». Ранее его команда вышла в финал Лиги чемпионов, обыграв в полуфинале турнира по сумме двух матчей «Милан» (3:0).

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-05-17-mirzoyan-mkhitaryan-legenda-armyanskogo-futbola-a-spertsyanu-yeshche-nuzhno-sebya-zarekomendovat
Генрих Мхитарян
Эдуард Сперцян
Футбол
ФК Интер (Интернационале)
Александр Мирзоян
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Наполи 35 26 5 4 70-25 83
2
 Ювентус 35 21 6 8 54-28 69
3
 Интер 35 21 3 11 66-37 66
4
 Лацио 35 19 8 8 54-28 65
5
 Милан 35 17 10 8 55-41 61
6
 Рома 35 17 8 10 45-33 59
7
 Аталанта 35 17 7 11 56-42 58
8
 Торино 35 13 10 12 37-39 49
9
 Монца 35 13 10 12 44-45 49
10
 Фиорентина 35 13 10 12 47-40 49
11
 Болонья 35 12 11 12 43-44 47
12
 Удинезе 35 11 13 11 45-43 46
13
 Сассуоло 35 12 8 15 43-54 44
14
 Эмполи 35 9 12 14 32-45 39
15
 Салернитана 35 8 14 13 43-56 38
16
 Лечче 35 7 11 17 30-43 32
17
 Специя 35 6 12 17 30-56 30
18
 Верона 35 7 9 19 28-52 30
19
 Кремонезе 35 4 12 19 31-61 24
20
 Сампдория 35 3 9 23 21-62 18
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38 тур
19.05 21:45
Сассуоло – Монца
 - : -
20.05 16:00
Кремонезе – Болонья
 - : -
20.05 19:00
Аталанта – Верона
 - : -
20.05 21:45
Милан – Сампдория
 - : -
21.05 13:30
Лечче – Специя
 - : -
21.05 16:00
Торино – Фиорентина
 - : -
21.05 19:00
Наполи – Интер
 - : -
21.05 21:45
Удинезе – Лацио
 - : -
22.05 19:30
Рома – Салернитана
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Эмполи – Ювентус
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Виктор Осимхен

Виктор Осимхен

Наполи

 23
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 20
Булай Диа

Булай Диа

Салернитана

 15
П
Хвича Кварацхелия

Хвича Кварацхелия

Наполи

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Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 8
Филип Костич

Филип Костич

Ювентус

 8
И К Ж
Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Эмполи

 21 1 6
Себастьяно Луперто

Себастьяно Луперто

Эмполи

 33 1 2
Луис Муриэль

Луис Муриэль

Аталанта

 26 1 0
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