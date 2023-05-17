Мирзоян: «Мхитарян — игрок высшего класса, а Сперцяну еще нужно себя зарекомендовать»

Ветеран «Спартака» Александр Мирзоян назвал полузащитника «Интера» Генриха Мхитаряна легендой армянского футбола.

«Генрих Мхитарян — игрок высшего класса. Он играл в топовых командах, которые всегда борются за Лигу чемпионов. Ему сейчас 34 года, и он играет в основном составе. Значит, это футболист экстра-класса. Он по праву находится в списке среди легенд армянского футбола. Например, Сперцяну нужно себя зарекомендовать для начала, чтобы приблизиться к уровню Мхитаряна. У нас и Захарян тоже блеснул, а в этом году у него пока идут осечки», — приводит Sport24 слова Мирзояна.

34-летний Мхитарян с 2022 года выступает за итальянский «Интер». Ранее его команда вышла в финал Лиги чемпионов, обыграв в полуфинале турнира по сумме двух матчей «Милан» (3:0).