Отец Сазонова: «Самое главное, что у сына нет перелома, потому что был риск»
Отец защитника «Торино» Сабы Сазонова рассказал о травме, полученной игроком в матче 7-го тура чемпионата Италии против «Вероны» (0:0).
«Российская пресса очень непрофессионально подошла к этому вопросу. Это из серии: если игрок лег на 20-й минуте — значит получил травму на 20-й минуте. Но нет, травму Саба получил на четвертой минуте от игрока соперника, который шипами ударил по стопе.
До 20-й минуты Саба играл, потом стопа распухла, боль была нестерпимой. Позвал врачей, потерпел до 27-й минуты, и был заменен. Сейчас самое главное, что нет перелома, потому что был риск. Он восстанавливается. Будет ли готов к следующему матчу? Врачи с Сабой стараются», — приводит Metaratings.ru слова Андрея Сазонова.
Для 21-летнего грузина это был дебютный матч в стартовом составе итальянского клуба.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Интер
|7
|6
|0
|1
|19-3
|18
|
2
|Милан
|7
|6
|0
|1
|15-8
|18
|
3
|Наполи
|7
|4
|2
|1
|16-6
|14
|
4
|Ювентус
|7
|4
|2
|1
|12-6
|14
|
5
|Фиорентина
|7
|4
|2
|1
|15-10
|14
|
6
|Аталанта
|7
|4
|1
|2
|11-5
|13
|
7
|Лечче
|7
|3
|2
|2
|8-9
|11
|
8
|Болонья
|7
|2
|4
|1
|6-4
|10
|
9
|Фрозиноне
|7
|2
|3
|2
|9-10
|9
|
10
|Монца
|7
|2
|3
|2
|5-7
|9
|
11
|Торино
|7
|2
|3
|2
|6-7
|9
|
12
|Сассуоло
|7
|3
|0
|4
|11-13
|9
|
13
|Дженоа
|7
|2
|2
|3
|10-11
|8
|
14
|Верона
|7
|2
|2
|3
|4-6
|8
|
15
|Рома
|7
|2
|2
|3
|15-11
|8
|
16
|Лацио
|7
|2
|1
|4
|7-10
|7
|
17
|Удинезе
|7
|0
|4
|3
|4-12
|4
|
18
|Эмполи
|7
|1
|0
|6
|1-16
|3
|
19
|Салернитана
|7
|0
|3
|4
|4-14
|3
|
20
|Кальяри
|7
|0
|2
|5
|2-12
|2
|6.10
|19:30
|
Эмполи – Удинезе
|- : -
|6.10
|21:45
|
Лечче – Сассуоло
|- : -
|7.10
|16:00
|
Интер – Болонья
|- : -
|7.10
|19:00
|
Ювентус – Торино
|- : -
|7.10
|21:45
|
Дженоа – Милан
|- : -
|8.10
|13:30
|
Монца – Салернитана
|- : -
|8.10
|16:00
|
Фрозиноне – Верона
|- : -
|8.10
|16:00
|
Лацио – Аталанта
|- : -
|8.10
|19:00
|
Кальяри – Рома
|- : -
|8.10
|21:45
|
Наполи – Фиорентина
|- : -
|Г
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|9
|
|
Виктор Осимхен
Наполи
|5
|
|
Доменико Берарди
Сассуоло
|4
|П
|
|
Маркус Тюрам
Интер
|4
|
|
Альфред Данкан
Фиорентина
|3
|
|
Федерико Димарко
Интер
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Санди Ловрич
Удинезе
|7
|1
|1
|
|
Максим Лопес
Сассуоло
|3
|1
|0
|
|
Исак Хиен
Верона
|4
|1
|0