Моуринью не хочет продлевать контракт с «Ромой»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью не планирует продлевать контракт с командой, сообщает Todofichajes.

По информации источника, 60-летний специалист хочет тренировать сборную. Он готов рассмотреть предложения от Италии, Англии или Бразилии.

Моуринью возглавляет «Рому» с 2021 года. Его контракт с командой рассчитан до 30 июня 2024 года. Желто-красные под его руководством становились победителями Лиги конференций в сезоне-2021/22 и финалистами Лиги Европы (2022/23).

На данный момент «Рома» занимает 13-е место в серии А. Команда набрала 8 очков за 7 туров.