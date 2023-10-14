Осимхен получил повреждение в товарищеском матче против Саудовской Аравии

Нападающий сборной Нигерии и «Наполи» Виктор Осимхен получил повреждение в товарищеском матче с Саудовской Аравией, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По данным источника, у форварда растяжение мышцы. Сегодня станет известен более точный диагноз.

В матче с Саудовской Аравией, который завершился ничьей (2:2), Осимхен был заменен на 59-й минуте.