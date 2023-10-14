Смородская: «Не хочу возвращения Миранчука в Россию»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская считает, что российскому полузащитнику «Аталанты» Алексею Миранчуку нужно сделать еще один шаг в европейском футболе.

«Не хочу возвращения Миранчука в Россию, он еще не сказал своего последнего слова в Европе. Возраст позволяет Алексею сделать еще один шаг в европейском футболе. Надо только решить вопрос с «Аталантой», потому что там ему играть не дадут. Может, Леше надо постараться перейти в испанский чемпионат, где он всегда хотел играть», — цитирует «РБ Спорт» Смородскую.

27-летний россиянин в этом сезоне ни разу не выходил на поле в стартовом составе итальянской команды.