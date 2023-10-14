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Смородская: «Не хочу возвращения Миранчука в Россию»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская считает, что российскому полузащитнику «Аталанты» Алексею Миранчуку нужно сделать еще один шаг в европейском футболе.

«Не хочу возвращения Миранчука в Россию, он еще не сказал своего последнего слова в Европе. Возраст позволяет Алексею сделать еще один шаг в европейском футболе. Надо только решить вопрос с «Аталантой», потому что там ему играть не дадут. Может, Леше надо постараться перейти в испанский чемпионат, где он всегда хотел играть», — цитирует «РБ Спорт» Смородскую.

27-летний россиянин в этом сезоне ни разу не выходил на поле в стартовом составе итальянской команды.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/ol-ga-smorodskaya-miranchuku-nado-postarat-sya-perejti-v-la-ligu/
Алексей Миранчук
Футбол
ФК Аталанта
Ольга Смородская
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Полузащитник «Ромы» Залевски сделал ставку, что получит желтую карточку в матче с «Салернитаной»
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 И В Н П +/- О
1
 Милан 8 7 0 1 16-8 21
2
 Интер 8 6 1 1 21-5 19
3
 Ювентус 8 5 2 1 14-6 17
4
 Фиорентина 8 5 2 1 18-11 17
5
 Наполи 8 4 2 2 17-9 14
6
 Аталанта 8 4 1 3 13-8 13
7
 Монца 8 3 3 2 8-7 12
8
 Лечче 8 3 3 2 9-10 12
9
 Фрозиноне 8 3 3 2 11-11 12
10
 Рома 8 3 2 3 19-12 11
11
 Болонья 8 2 5 1 8-6 11
12
 Сассуоло 8 3 1 4 12-14 10
13
 Лацио 8 3 1 4 10-12 10
14
 Торино 8 2 3 3 6-9 9
15
 Дженоа 8 2 2 4 10-12 8
16
 Верона 8 2 2 4 5-8 8
17
 Удинезе 8 0 5 3 4-12 5
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 Эмполи 8 1 1 6 1-16 4
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 Салернитана 8 0 3 5 4-17 3
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