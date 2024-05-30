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Сегодня, 09:45

В «Болонье» отреагировали на возможный переход Миранчука

Микеле Антонов
Корреспондент
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Алексей Миранчук.
Фото Reuters

Спортивный директор «Болоньи» Джованни Сартори в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость о возможном переходе полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в клуб.

По информации Actualite Serie A, бергамаски заинтересованы в переходе вингера «Болоньи» Риккардо Орсолини и могут включить в сделку Миранчука, чтобы снизить цену на 27-летнего итальянца.

— Появилась новость о возможном обмене Орсолини на Миранчука с денежной компенсацией. «Болонье» был бы интересен такой переход?

— Таких переговоров нет.

Сартори был одним из менеджеров «Аталанты», при котором россиянин оказался в итальянском клубе.

В сезоне-2023/24 28-летний россиянин провел за «Аталанту» 41 матч во всех турнирах, забил 4 гола и сделал 12 результативных передач. Его контракт рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Миранчука в 9 миллионов евро.

Алексей Миранчук
ФК Аталанта
ФК Болонья
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Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Интер 38 29 7 2 89-22 94
2
 Милан 38 22 9 7 76-49 75
3
 Ювентус 38 19 14 5 54-31 71
4
 Аталанта 37 21 6 10 70-39 69
5
 Болонья 38 18 14 6 54-32 68
6
 Рома 38 18 9 11 65-46 63
7
 Лацио 38 18 7 13 49-39 61
8
 Фиорентина 37 16 9 12 58-44 57
9
 Торино 38 13 14 11 36-36 53
10
 Наполи 38 13 14 11 55-48 53
11
 Дженоа 38 12 13 13 45-45 49
12
 Монца 38 11 12 15 39-51 45
13
 Верона 38 9 11 18 38-51 38
14
 Лечче 38 8 14 16 32-54 38
15
 Удинезе 38 6 19 13 37-53 37
16
 Кальяри 38 8 12 18 42-68 36
17
 Эмполи 38 9 9 20 29-54 36
18
 Фрозиноне 38 8 11 19 44-69 35
19
 Сассуоло 38 7 9 22 43-75 30
20
 Салернитана 38 2 11 25 32-81 17
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15.03 22:45
Эмполи – Болонья
 0 : 1
16.03 17:00
Монца – Кальяри
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16.03 17:00
Удинезе – Торино
 0 : 2
16.03 20:00
Салернитана – Лечче
 0 : 1
16.03 22:45
Фрозиноне – Лацио
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17.03 14:30
Ювентус – Дженоа
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