Гасперини оценил возможный переход Мбаппе в «Реал»

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини поделился мнением о возможном переходе в «Реал» форварда Килиана Мбаппе.

«Все могут стать сильнее летом, даже «Реал», если туда придет Мбаппе. Самое главное — игроки должны подходить друг другу», — цитирует Football Italia Гасперини.

«Аталанта» заняла четвертое место в серии А и выиграла Лигу Европы.

Сообщалось, что летом Мбаппе станет свободным агентом и перейдет в «Реал».