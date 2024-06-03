Осимхен может перейти в «Арсенал»

Форвард «Наполи» Виктор Осимхен может продолжить карьеру в Англии, сообщает Gazzetta dello Sport.

По сведениям источника, на 25-летнего нигерийца претендует «Арсенал». Также игроком интересуются клубы из Саудовской Аравии.

В сезоне-2023/24 Осимхен провел 32 матча, в которых забил 17 голов и сделал 4 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 110 миллионов евро.