Семшов: «Непонятно, почему ЦСКА убрал Федотова»

Бывший полузащитник сборной России Игорь Семшов прокомментировал увольнение Владимира Федотова и назначение Марко Николича на пост главного тренера ЦСКА.

«Удивлен, что уволили Федотова. ЦСКА в этом сезоне не добился успеха, но надо понимать, что с таким составом тяжело что-то выиграть. Не хватило глубины скамейки, ротация состава не всегда помогала. Что касается Николича, то у нас все тренеры ходят по кругу. Марко — один из них. Посмотрим, чего он добьется с ЦСКА. Непонятно, почему убрали Федотова. У нас сейчас балканский тренерский цех. Обидно за российских специалистов, потому что наши сидят и наблюдают за теми тренерами, которые раньше ничего не добивались», — цитирует «РБ Спорт» Семшова.

Во вторник, 4 июня, ЦСКА объявил о том, что клуб достиг принципиальной договоренности о сотрудничестве с Марко Николичем.