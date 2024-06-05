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Семшов: «Непонятно, почему ЦСКА убрал Федотова»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший полузащитник сборной России Игорь Семшов прокомментировал увольнение Владимира Федотова и назначение Марко Николича на пост главного тренера ЦСКА.

«Удивлен, что уволили Федотова. ЦСКА в этом сезоне не добился успеха, но надо понимать, что с таким составом тяжело что-то выиграть. Не хватило глубины скамейки, ротация состава не всегда помогала. Что касается Николича, то у нас все тренеры ходят по кругу. Марко — один из них. Посмотрим, чего он добьется с ЦСКА. Непонятно, почему убрали Федотова. У нас сейчас балканский тренерский цех. Обидно за российских специалистов, потому что наши сидят и наблюдают за теми тренерами, которые раньше ничего не добивались», — цитирует «РБ Спорт» Семшова.

Во вторник, 4 июня, ЦСКА объявил о том, что клуб достиг принципиальной договоренности о сотрудничестве с Марко Николичем.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/igor-semshov-udivlen-chto-uvolili-fedotova-obidno-za-rossijskih-trenerov/
Игорь Семшов
Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
Владимир Федотов (тренер)
Марко Николич
1
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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ЦСКА – Урал
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Рубин – Сочи
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Балтика – Локомотив
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