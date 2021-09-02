Оливье Жиру сдал положительный тест на коронавирус
Нападающий «Милана» Оливье Жиру сдал положительный тест на коронавирус, сообщает пресс-служба «россонери».
34-летний француз чувствует себя удовлетворительно и находится на самоизоляции. Отмечается, что футболист не контактировал с одноклубниками после матча 2-го тура чемпионата Италии против «Кальяри» (4:1), который состоялся 29 августа.
Official Statement: Olivier Giroud ? https://t.co/abchBpyo9k— AC Milan (@acmilan) September 2, 2021
Comunicato Ufficiale: Olivier Giroud ? https://t.co/U4A9BADrlS#SempreMilan pic.twitter.com/7UgxTRTqJa
Жиру перешел в «Милан» из «Челси» в июле 2021 года. На счету форварда 2 гола в 2 матчах за итальянскую команду.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.acmilan.com/en/news/articles/media/2021-09-02/official-statement-olivier-giroud
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