«Рома» может продлить контракт с Дзаньоло

Полузащитник «Ромы» Николо Дзаньоло может продлить контракт с клубом, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, представители 22-летнего итальянца встретятся с руководством клуба в ближайшее время. Ожидается, что игрок продлит контракт до 2025 года.

Дзаньоло в 2020 году дважды получил разрыв крестообразных связок колена. Первый раз он травмировался в январе в матче с «Ювентусом», второй раз — 7 сентября, выступая за сборную Италии в матче Лиги наций против Нидерландов. В сезоне-2020/21 Дзаньоло ни разу не сыграл за «Рому» и пропустил Евро-2020.