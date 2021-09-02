«Интер» летом 2022 года бесплатно приобретет голкипера «Аякса» Онану
Голкипер «Аякса» Андре Онана может перейти в «Интере» на правах свободного агента летом 2022 года, сообщает в Twitter журналист Николо Скира.
По данным источника, футболист не хочет продлевать контракт с голландским клубом, поэтому по окончании сезона-2021/22 он станет свободным агентом и в «Интер» перейдет бесплатно. Миланцы уже провели переговоры с 25-летним камерунцем и предложили ему 4-летний контракт.
Отметим, с февраля 2021 года Онана отбывает 9-месячную дисквалификацию за допинг, поэтому он сможет участвовать в соревнованиях только с 4 ноября.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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