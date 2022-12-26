Раньери: «Я возвращаюсь в «Кальяри» с неизменным энтузиазмом и любовью»

Новый главный тренер «Кальяри» Клаудио Раньери на официальном сайте клуба опубликовал обращение после своего назначения на пост.

«Я возвращаюсь в «Кальяри»: я всегда это знал, я заявлял об этом еще тогда, во время моего отъезда. «Кальяри» дал мне понять, что, возможно, я смогу преуспеть в своей работе, я нашел здесь все за эти три года: болельщики, игроки, тренерский штаб, мы были одним целым. Вы помогли мне принять это решение, нелегкое по разным причинам. Нас связывают уважение и взаимная любовь, много хороших воспоминаний.

Я прихожу с неизменным энтузиазмом, любовью и страстью, но меня одного недостаточно, будет необходима помощь болельщиков, которые будут мотивировать «Кальяри» на результаты, которые мы все сильно надеемся. Я уверен, что мы все вместе будем продвигать команду в одном направлении, потому что это наша общая цель. До скорой встречи!".

71-летний итальянец заключил соглашение с клубом до 30 июня 2025 года. Раньери уже возглавлял «Кальяри» с 1988 по 1991 год.