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Раньери: «Я возвращаюсь в «Кальяри» с неизменным энтузиазмом и любовью»

Мария Гусева
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Новый главный тренер «Кальяри» Клаудио Раньери на официальном сайте клуба опубликовал обращение после своего назначения на пост.

«Я возвращаюсь в «Кальяри»: я всегда это знал, я заявлял об этом еще тогда, во время моего отъезда. «Кальяри» дал мне понять, что, возможно, я смогу преуспеть в своей работе, я нашел здесь все за эти три года: болельщики, игроки, тренерский штаб, мы были одним целым. Вы помогли мне принять это решение, нелегкое по разным причинам. Нас связывают уважение и взаимная любовь, много хороших воспоминаний.

Я прихожу с неизменным энтузиазмом, любовью и страстью, но меня одного недостаточно, будет необходима помощь болельщиков, которые будут мотивировать «Кальяри» на результаты, которые мы все сильно надеемся. Я уверен, что мы все вместе будем продвигать команду в одном направлении, потому что это наша общая цель. До скорой встречи!".

71-летний итальянец заключил соглашение с клубом до 30 июня 2025 года. Раньери уже возглавлял «Кальяри» с 1988 по 1991 год.

Футбол
ФК Кальяри
Клаудио Раньери
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 Милан 15 10 3 2 29-15 33
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 Ювентус 15 9 4 2 24-7 31
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 Лацио 15 9 3 3 26-11 30
5
 Интер 15 10 0 5 34-22 30
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 Аталанта 15 8 3 4 22-15 27
7
 Рома 15 8 3 4 18-14 27
8
 Удинезе 15 6 6 3 24-17 24
9
 Торино 15 6 3 6 16-17 21
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 Фиорентина 15 5 4 6 18-20 19
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 Салернитана 15 4 5 6 19-24 17
13
 Эмполи 15 4 5 6 12-19 17
14
 Монца 15 5 1 9 16-22 16
15
 Сассуоло 15 4 4 7 15-22 16
16
 Лечче 15 3 6 6 14-17 15
17
 Специя 15 3 4 8 14-26 13
18
 Кремонезе 15 0 7 8 11-26 7
19
 Сампдория 15 1 3 11 6-27 6
20
 Верона 15 1 2 12 12-29 5
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4.01 14:30
Салернитана – Милан
 - : -
4.01 14:30
Сассуоло – Сампдория
 - : -
4.01 16:30
Специя – Аталанта
 - : -
4.01 16:30
Торино – Верона
 - : -
4.01 18:30
Рома – Болонья
 - : -
4.01 18:30
Лечче – Лацио
 - : -
4.01 20:30
Кремонезе – Ювентус
 - : -
4.01 20:30
Фиорентина – Монца
 - : -
4.01 22:45
Интер – Наполи
 - : -
4.01 22:45
Удинезе – Эмполи
 - : -
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Виктор Осимхен

Виктор Осимхен

Наполи

 9
Марко Арнаутович

Марко Арнаутович

Болонья

 8
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 7
П
Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 7
Жерар Деулофеу

Жерар Деулофеу

Удинезе

 6
Хвича Кварацхелия

Хвича Кварацхелия

Наполи

 5
И К Ж
Себастьяно Луперто

Себастьяно Луперто

Эмполи

 13 1 1
Мортен Юльманн

Мортен Юльманн

Лечче

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Алекс Сандру

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